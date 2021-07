Salumeria trasformata in piazza di spaccio. Succede a Palma Campania dove i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Massimo Nasti hanno arrestato un 32enne di bengalese. Si tratta del titolare della rivendita etnica che è situata in Via Nuova Sarno. I militari dell’Arma sono intervenuti dopo avere notato uno strano movimento. E qui durante la perquisizione hanno trovato e sequestrato la Yaba, cosiddetta droga dello stupro, e dosi di hashish.

Il 32enne è finito in manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e adesso sarà giudicato per il reato contestato dalle forze dell’ordine. Gli stupefacenti sono chiaramente finiti sotto sequestro.