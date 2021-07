Nello stupendo e rilassante scenario di boschetto Crocelle, a Palma Campania, è stato inaugurato un suggestivo spazio verde: la Terrazza Naturae. Un luogo dove risplende forte la bellezza del paesaggio, con il Vesuvio ed il Golfo di Napoli che fa da sfondo.

A prendersene cura, e da qui la denominazione scelta, è l’Associazione Culturale Naturae, presieduta da Rosa Ferrante. Con Terrazza Naturae un altro tassello si aggiunge allo straordinario puzzle che i soci del gruppo vanno a comporre con tenacia, forza ed armonia d’intenti: dall’Orto Sociale di via San Felice all’impegno costante, gratuito e spassionato per assistere e far sorridere i giovani di una Casa Famiglia, fino ad arrivare agli Eventi Moda e Spettacolo, organizzati nel corso del tempo e sempre nel segno della Natura e della tutela ambientale.

Tornando alla ‘Terrazza Naturae’, la Pandemia non ha fermato le idee per il progetto di trasformazione dell’area abbandonata che è stata assegnata in comodato d’uso gratuito da parte del sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma.

Mesi e mesi di duro lavoro manuale hanno reso praticabile lo spazio: in pochi mesi, s’è provveduto alla pulitura di erbe ed arbusti imperversanti, dando vita a nuove piantagioni, colture, erbe e fiori, tenendo conto di ciò che meglio si armonizzava al paesaggio circostante e facendo tesoro delle iniziative già avviate e concluse con successo presso l’Orto sociale di Via San Felice.

Il taglio del nastro, avvenuto l’altro giorno, ha visto la partecipazione di tanti, tra associati, istituzioni locali e semplici simpatizzanti e curiosi. I tanti presenti accorsi si sono inoltrati in un luogo davvero bello ed accogliente, trasformato su più livelli, con un incanto di verde “grasso” che abbraccia percorsi fatti di scalini e di rampe, che permettono un agevole passaggio anche per i diversamente abili.

A procedere al taglio del nastro, per l’inaugurazione ufficiale della Terrazza Naturae, hanno provveduto il presidente dell’Associazione Culturale Naturae, Rosa Ferrante, il sindaco Nello Donnarumma, intervenuto in delegazione con gli altri amministratori Nello Nunziata (assessore all’Ambiente) e Nello Gemito (delegato alle Politiche Sportive).

Una volta entrati nello spazio curato nei minimi dettagli da parte dei componenti dell’Associazione, è stato il parroco Don Mimmo Cirillo a far scendere su tutti i presenti la benedizione. Don Mimmo ha lasciato l’augurio di una completa fine della Pandemia, con l’auspicio di promuovere prossimi eventi a ‘Terrazza Naturae’ in sinergia anche con la comunità parrocchiale del SS. Rosario e Corpo di Cristo.

Il presidente Rosa Ferrante s’è mostrata soddisfatta e commossa, ringraziando tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione del luogo: in particolare, ci ha tenuto a sottolineare il contributo offerto da ‘The Garden Flowers’ per l’aiuto manuale fornito, ‘Ecologia Futura’ per la fornitura di acqua sistemata negli appositi contenitori, ‘Ellegi Movimento Terra’ di Livio Annunziata per aver messo a disposizione escavatore, camion di terreno e provveduto alla sistemazione del percorso dedicato alle persone in difficoltà, la ‘Pasticceria La Napoletana’ per il gustoso buffet.

“Siamo riusciti a dare vita ad uno spazio suggestivo – afferma Ferrante – che da area impervia s’è trasformata in un’attraente e piacevole oasi di verde e di relax. Terrazza Naturae è aperta al pubblico, ma è disponibile anche ad avvalorare progetti in ‘fieri’, che andremo a realizzare presto. Il nostro sguardo volge in tal senso verso una didattica attiva, destinata ad anziani, bambini, disabili, ponendo l’attenzione sulle qualità e sulle bellezze del nostro territorio. Non resta che fondere le sinergie con quanti vorranno essere partecipi di questo percorso, perché noi come Associazione siamo aperti al confronto ed al lavoro di squadra, purché si faccia sempre ed esclusivamente per garantire il benessere della nostra amata comunità”.

In occasione dell’appuntamento di inaugurazione della Terrazza Naturae, ha preso la parola anche il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che ha affermato: “Il mio elogio ed il mio ringraziamento, a nome della comunità, all’Associazione Culturale Naturae ed al presidente Rosa Ferrante. Di un pezzo di terra abbandonato l’Associazione Naturae ne ha fatto un giardino, un luogo di ritrovo e di ristoro, che si trova a poche centinaia di metri dal centro cittadino. Ora spetta a tutti noi valorizzare e conservare questa risorsa, che si cala perfettamente nel contesto del Bosco Crocelle, il polmone verde del nostro Paese, che anche grazie alla rivalutazione del sentiero cosiddetto della Poiana, rappresenta un bene inestimabile, che non tutti possono vantare”.

L’assessore Nello Nunziata, che è stato sempre vicino a Naturae, ha ringraziato a sua volta l’Associazione per l’importante mole di lavoro realizzata, “arricchendo in maniera encomiabile il boschetto Crocelle, per il quale la stessa Amministrazione Comunale si sta prodigando, attraverso la destinazione di fondi per la realizzazione di vari progetti per salvaguardare e far risaltare il territorio, la natura e l’ambiente”.

In effetti, Terrazza Naturae vuole essere un dono che andrà valorizzato e migliorato in modo rigoglioso di stagione in stagione. Deve essere un ritrovo per tutti, uno spazio che infonda accoglienza e serenità. Un piccolo ‘paradiso’ di verde in cui gli alberi sono anche dei nomi e delle storie.