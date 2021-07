Il Covid continua a sterminare, tutto in una settimana. Una famiglia di Torre del Greco devastata dal Coronavirus. Papà, mamma e figlia sono infatti morti in appena otto giorni. Erano tutti ricoverati all’ospedale di Boscotrecase, non vaccinati si apprende da fonti mediche. Si tratta delle ultime tre vittime registrate a Torre del Greco nel corso degli ultimi giorni.

Le vittime avevano rispettivamente di 89, 85 e 58 anni. Solamente l’uomo aveva qualche patologia, mentre le due donne erano in buona salute. I familiari, disperati per l’accaduto, chiedono che sia fatta luce sui decessi dei propri cari.