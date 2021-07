“Con la nazionale italiana di calcio stiamo esultando, ci stiamo divertendo. Ma domenica a Ottaviano non ci saranno maxischermi per seguire la finale. Il motivo è semplice: dobbiamo stare ancora attenti. Il covid non è sparito, la variante Delta avanza e dobbiamo gestire questo periodo con prudenza e senza allarmismi. Noi non vogliamo una estate pazza e un autunno da incubo, noi vogliamo tornare alla normalità”. A dirlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

Il primo cittadino aggiunge: “La normalità passa per i vaccini: spero che tutti i giovani decidano di vaccinarsi, è un atto di responsabilità ed è una strada per tornare alla vita che amiamo tutti. Ottaviano è città dei giovani, è luogo di ritrovo: rendiamola no covid e vacciniamoci tutti”.