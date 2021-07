Il Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora scrive ai vertici Asl per evidenziare, ancora una volta, la carenza cronica di personale medico e paramedico all’ospedale “Martiri Villa Malta”. Il primo cittadino si rivolge direttamente al direttore generale Mario Iervolino, in merito alla gravissima situazione in cui versa il nosocomio sarnese. «La problematica maggiore è la carenza di personale medico e paramedico – denuncia il primo cittadino – Si avverte una grave preoccupazione da parte di tutta la popolazione. Infatti, continuano a giungere preoccupanti lamentele – afferma il Sindaco Canfora – da parte della cittadinanza, rispetto alla carenza di personale medico e paramedico anche alla luce del trasferimento di personale sanitario da Sarno all’ospedale di Nocera Inferiore».

«È una situazione che, nonostante i protocolli e gli impegni del passato, lede il diritto dei cittadini, sancito dalla Costituzione, ad avere la necessaria assistenza sanitaria». Il Sindaco ribadisce «l’assoluta urgenza di un immediato intervento, finalizzato a riorganizzare e a rendere più efficiente l’Ospedale “Martiri Villa Malta” con più personale medico e paramedico».