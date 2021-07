Una donna di 63 anni, originaria di Saviano, è stata accoltellata e uccisa in un parcheggio di un supermercato in via Marigliano, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 9,30 di stamane. Nel corso dell’episodio di violenza è rimasto ferito anche un uomo di 46 anni, residente a Santa Anastasia.

Le indagini sulla vicenda sono seguite dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.