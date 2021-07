“Ambulanza fai da te. Stamane sembra che un manovale abbia accusato un malore e siccome, da quanto riferitoci, i soccorsi tardavano, questa squadra di manovali ha provveduto autonomamente trasportando il collega presso il punto di primo intervento del San Gennaro nel rione Sanità. Ogni commento sarebbe superfluo”. A scriverlo è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che ha anche allegato alcune immagini al caso di questa mattina.

Sono diversi i commenti degli utenti, tra cui molti che giustificano il mezzo utilizzato. “Solitamente concordo con voi, ma se i soccorsi tardano ( per giuste cause), che si dovrebbe fare? Sperare che il malore non sia grave e che il tempo d’attesa non sia fatale?”, scrive uno degli utenti.