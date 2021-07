Incidente nel primo pomeriggio tra Maiori e Minori, in Costiera Amalfitana. Un’autogru, impegnata in interventi di manutenzione sulla strada statale 163 Amalfitana, si è ribaltata per cause ancora da accertare e un operaio che stava operando sul carroscala è precipitato sulla scogliera sottostante. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia Costiera e i sanitari del 118 con ambulanze e un elicottero, con a bordo un tecnico del Centro nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha permesso di sbarcare sulla scogliera un medico e un infermiere per le prime cure all’operaio precipitato.

L’uomo ha riportato diversi traumi poi lo hanno trasportato con l’elicottero all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Le sue condizioni sono purtroppo definite gravi dai medici.