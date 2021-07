Era al lavoro a Sorrento quando ha accusato un malore. All’arrivo dei soccorsi chiamati dai colleghi era già senza vita. Un arresto cardiaco ha stroncato la vita di Nicola Pommella, appena 38 anni. L’uomo, di Casaluce nel Casertano, non ha avuto scampo. Tantissimo il cordoglio, particolarmente sui social.

Ecco alcuni messaggi riportati da Caserta Today: “Te ne sei andato pure tu non ci posso credere. Eri una persona disponibile in qualsiasi momento, mi hai spezzato il cuore. Ciao amico mio, ti porterò sempre nel mio cuore. Non ti dimenticherò mai”. “La vita di ogni uomo finisce allo stesso modo. Sono i particolari del modo in cui è vissuto che differenziano un uomo da un altro. Sei stato un grande amico e lo sarai per sempre. Vivrai per sempre nel mio cuore”. Sono questi solamente una piccolissima parte dei tantissimi messaggi di cordoglio per un uomo che si è fatto veramente volere bene da tutti.