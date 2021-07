Sarà prorogato l’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’aperto in Campania. Oggi, sabato 31 luglio, scade l’ordinanza firmata lo scorso 25 giugno dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con la quale si confermava l’obbligatorietà dell’uso della mascherina “in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli e navi”. Secondo quanto si apprende, in giornata sarà pubblicata una nuova ordinanza che prevede la proroga della misura.

La proroga dovrebbe riguardare anche l’altra misura prevista dall’ordinanza numero 19 del 25 giugno 2021, e cioè il divieto di vendita con asporto dalle ore 22 alle ore 6 di bevande alcoliche da parte di qualunque esercizio commerciale e il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche; la vendita resterà consentita esclusivamente al banco o ai tavoli.