“Giovedì 29 luglio scadono i termini per l’iscrizione al campionato di Eccellenza, per ora stiamo ancora fuori, non c’è una struttura sicura, non c’è un progetto stabile, non ci sono imprenditori che tengono a cuore il calcio a Poggiomarino, lo stadio Europa è agibile?” Questo il post comparso sulla pagina dei tifosi di Poggiomarino che nei giorni scorsi hanno anche diffuso un manifesto nelle strade della città. Al momento la città vesuviana rischia quindi di restare fuori dai giochi per il prossimo campionato che dovrebbe essere quello del ritorno alla normalità, pandemia permettendo.

I tifosi continuano a chiedere: “C’è un progetto reale per il nuovo Stadio tanto proclamato dai palchi durante i comizi comunali o sono solo chiacchiere. In tutta la vostra indifferenza dove sono società, Comune e imprenditori? Le ore passano i giorni sono pochi, sarà giusto che ogni singola persona si faccia carico delle proprie colpe e responsabilità, di sicuro non faremo finta di nulla mentre state facendo morire il calcio a Poggiomarino”.