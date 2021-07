Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 e del rendiconto 2020 da parte del Comune di Camposano ha nominato commissario ad acta Raffaele Sarnataro, e ha nel contempo sospeso il consiglio comunale e nominato commissario prefettizio, il Vice Prefetto Giovanni Lucchese, in servizio presso questa Prefettura, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell’Ente.

Francesco Barbato, ormai ex sindaco, decade definitivamente. Dopo la sfiducia ed il ritorno grazie al Tar, nei giorni scorsi aveva mollato per le troppe incomprensioni in seno alla maggioranza. Ora arriva lo stop definitivo alla sua Amministrazione.