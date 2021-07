Palermo, è positivo alla variante inglese e non a alla variante Delta come si sospettava, il neonato di due mesi ricoverato all’ospedale Cervello per complicazioni legate al Covid. È intubato e in rianimazione per alcuni problemi cerebrali. Le sue condizioni sono stabili. Anche la madre del piccolo è risultata positiva.

E’ inoltre ancora ricoverata, intubata, all’ospedale Di Cristina l’altra bambina di 9 anni, anche lei positiva al Covid. Da quanto si apprende pare che «i genitori non sono vaccinati. La sorella è stata a lungo in Spagna e i genitori si sono dichiarati no-vax».