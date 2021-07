A 19,8 secondi dalla fine della gara 6 delle finali NBA del 2021, Giannis Antetokounmpo a terra da solo, a braccia aperte, con un ampio sorriso. Ha implorato il pubblico di casa a Milwaukee di aumentare ancora di più la sua esultanza. Pochi istanti dopo avrebbe celebrato dopo 50 anni di attesa, il titolo NBA del 2021 con una vittoria per 105-98.

Pochi risultati possono eclissare un capolavoro di 50 punti in una vittoria ravvicinata per un campionato. Con la prestazione di Antetokounmpo martedì sera, ora può rivendicare il suo legittimo posto nel pantheon delle leggende NBA.

La vittoria di Gara 6 ha mostrato tutta l’ampiezza del suo straordinario gioco. Per 42 minuti, ha distrutto la difesa dei Phoenix e ha assalito la lunetta. Una forza di quasi 215 cm con innumerevoli abilità, controllava il canestro come un centro e gestiva la palla come un playmaker. Difensore d’elite All-NBA, ha piazzato 5 stoppare e ha trascorso gran parte del ultimo quarto su Chris Paul . E poi ci sono stati i tiri liberi. Quei tiri liberi. Nel tiro più difficile della sua carriera, ha esorcizzato il suo demone più persistente, realizzando 17 dei suoi 19 tentativi dalla lunetta.

Per i suoi sforzi, appena tre settimane dopo aver subito un’iperestensione del ginocchio sinistro, Antetokounmpo ha vinto MVP delle finali. Si unisce a Michael Jordan e Hakeem Olajuwon come gli unici giocatori nella storia della NBA a vincere quel premio, MVP della stagione regolare e Defensive Player of the Year.

Soprattutto, il titolo culmina un viaggio straordinario iniziato nel modesto quartiere ateniese di Sepolia, figlio di immigrati nigeriani. Un bambino il cui primo amore è stato il calcio, Antetokounmpo ha iniziato a giocare a basket solo all’età di 12 anni e ha gareggiato nel campionato di seconda serie greca solo una stagione prima di approdare a Milwaukee come scelta n. 15 nel draft del 2013 – un oscuro prospetto scoperto solo da una manciata di squadre NBA.

Otto anni dopo, è un campione da leggenda.