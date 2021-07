Gli #agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato in corso Arnaldo Lucci un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 102 involucri contenenti 103 grammi circa di eroina e di 60 euro.

Un 54enne della Tanzania con precedenti di polizia è in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.