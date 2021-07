La Campania torna a sorridere grazie al Lotto, nel concorso del 22 luglio, e cala il tris delle vincite. Centrate, infatti, tre diverse vincite per un totale di 55 mila euro in regione. La prima vincita, riporta agipronews, è stata centrata a Salerno con un colpo da 25 mila euro grazie a tre ambi e un terno mentre la seconda è arrivata a Caserta dove sempre con tre ambi e un terno, un fortunato giocatore ha centrato un premio di 18.250 euro. L’ultima, invece, è stata registrata a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, un ambo secco ha permesso a un giocatore di centrare una vincita da 12.500 euro.

L’ultimo concorso ha distribuito quasi 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 658,1 milioni di euro dall’inizio dell’anno.