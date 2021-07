Addio improvviso a Margot. Viveva nel Rione Salicelle di Afragola ed era divenuta popolare per i suoi video su TikTok. La notizia in poco tempo è diventata virale sui social network, tanti la ricordano con affetto. Il decesso sarebbe dovuto a un malore improvviso che l’avrebbe costretta al ricovero. “Una persona veramente speciale, molto generosa anche se non aveva grandi mezzi” scrivono gli amici su Facebook. “Ci hai fatto tanto ridere, è un grande dolore riposa in pace”.

“Margot non era finto, non era un personaggio, ma la sua allegria la regalava quotidianamente a tutte le persone che incontrava. Per chiunque aveva un sorriso, una battuta e un balletto”, scrive un conoscente sui social.