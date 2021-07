Oggi l’autopsia e domani la salma di Clara Pinto sarà consegnata alla famiglia per i funerali. L’addio si terrà domani alle 16.30 a Saviano dove il feretro arriverà intorno alle 13 per consentire la camera ardente. Qualche ora in più per salutare la 35enne di Poggiomarino morta poche ore dopo il parto all’ospedale di Nola. A Saviano Clara viveva con il marito ed è lì che famiglia ed amici la saluteranno per l’ultima volta dopo i drammatici eventi. Ieri intanto i medici hanno dimesso il piccolo Mattia, che per la prima volta è andato a casa soltanto purtroppo con il papà.

Dall’autopsia eseguita ieri si attende molto. Bisognerà capire cosa ha ucciso Clara, una giovane donna in salute e senza alcuna patologia. Il suo calvario è durato quattro giorni durante i quali le hanno cercato di indurre il parto naturale per poi procedere comunque con un taglio cesareo. Poche ore dopo il malore ed il decesso.