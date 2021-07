Come un marcatore che entra in possesso del pallone e con il suo tocco finale segna il suo fatidico gol, così Pietro Puzone come da “contratto” vince la sua partita. Nell’area di gioco il passaggio decisivo è quello di Diego Armando Maradona.

In uno Stadio virtuale come la splendida location del Castello Baronale di Acerra il degno discepolo del compianto Pibe de Oro, presenta il suo primo libro intitolato: “Mi manda Puzone”. Frase coniata dallo stesso Maradona suo amico fraterno. Un libro che racconta di due vite del protagonista: della carriera, ma anche di un periodo difficile della sua vita.L’ ex calciatore della storica squadra che vinse lo scudetto nel 1987 si “sveste”attraverso aneddoti e vicissitudini della sua vita personale, affidandosi alla preziosa penna del giornalista Rosario Aversano. A condurre e mediare l’evento è stata Mary D’Onofrio, nota conduttrice nonchè giornalista, che con il suo fascino e la sua professionalità, ha alternato i vari ospiti invitati all’evento, emozionando il pubblico presente immergendolo in alcuni passaggi molto toccanti durante i quali alcuni dei Campioni d’Italia 86/87 come Antonio Carannante, Raffaele Di Fusco, Giuseppe Bruscolotti, Salvatore Bagni, assentatosi prima per un impegno televisivo. Presente nella platea anche il mister Nello Di Costanzo. Oltre agli ex campioni del Napoli del primo scudetto, presente anche l’ex campione di pallanuoto Franco Porzio, i direttori sportivi Gigi Pavarese e Giuseppe Bifulco, il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, il consigliare comunale del Comune, Andrea Piatto. Ospite d’onore dell’evento non poteva che essere Diego Maradona Junior. Questi sono solo alcuni dei grandi ospiti che sono intervenuti, cimentandosi in brevi interventi sull’ ex centrocampista azzurro, visibilmente in ottima forma ed elegantissimo: emblema del riscatto e testimone vivente che nella vita si può nascere due volte, come nel suo caso.

Una sorta di Pentateuco, scritto da circa 40 autori e che inizia dalla Genesi, quale testimonianza di un viaggio di uomini che con le loro battaglie, guidati da Mosè riescono a trovare la Terra promessa e una nuova vita.

“Mi manda Puzone” si struttura in tre parti. Il libro inizia infatti con una panoramica sul giovane Pietro, classe 63’, che nasce ala destra sognando Bruno Conti. Il Napoli lo nota nel 76’ nel corso di una delle tante partite giocate nei campi di provincia e lo mette sotto contratto. Nel 79’, più giovane della Primavera, vince l’unico scudetto di categoria della storia dei partenopei, allenato dal grande Mariolino Corso. Esordisce in Serie A il 7 marzo dell’82. Ma il vero “autore divino”è stato: Il Pibe de Oro, che da sempre lo ho preso per mano accompagnandolo sia durante la carriera professionale che durante il periodo diffile contrassegnato dalla dipendenza da droga e alcool. Una serata intensa e piacevole intrisa di emozioni forti come quelle suscitate dal ricordo di Pasquale D’Angelo, un altro acerrano che perse la vita durante una trasferta a Mosca dopo aver assistito da ex capo tifoso azzurro a un Dinamo Mosca-Napoli. Il figlio Angelo gli ha reso onore sul palco con qualche lacrima sul volto e la voce tremante. Una grande macchina di solidarietà si è da subito messa in moto sia nel passato che nel presente nella vita di Pietro Puzone, il quale deve la sua vita non solo ai suoi compagni dell’epoca, ai concittadini ed alla famiglia, ma soprattutto ad un altro illustre ospite della serata, il Dott.Sergio Grimaldi, Dirigente medico dell’Unità di Chirurgia laparoscopica della clinica ‘Villa dei Fiori’ di Acerra (esperto di laparoscopia avendo al suo attivo oltre 3.000 interventi), quale artefice e luminare che gli ha materialmente salvato la vita e seguito durante la convalescenza e ripresa totale fisica dell’ex centrocampista, vero “eroe” perchè dopo sole 24 ore dall’intervento, ebbe la forza di affrontare la sua prima intervista alla stampa.