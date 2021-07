Medico ha un’infarto in seguito ad una aggressione: è grave. Ieri 30 giugno un uomo, tossicodipendente, ha aggredito il medico che si trovava di guardia al Pronto Soccorso dell’Ospedale Nicola Giannettasio di Corigliano-Rossano, in Calabria. Il medico, in seguito all’aggressione ha accusato un malore. Le sue condizioni di salute sono parse subito gravi, tanto da essere trasportato d’urgenza nel centro di emodinamica di Castrovillari.