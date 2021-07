Colto da un malore improvviso Ciro La Marca, il 38enne commerciante salernitano trovato senza vita dai soccorsi del 118 nel primo pomeriggio di ieri sull’A30. Era ancora nella sua vettura distrutta dall’impatto, sull’Autostrada Caserta-Salerno, tra Salerno e Castel San Giorgio in direzione Caserta, all’altezza del km 46. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale di Caserta Nord, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Per il 38enne purtroppo non c’era nulla da fare, i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

La salma all’obitorio dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Le indagini su quanto avvenuto sono affidate alla Polstrada di Caserta. Pare che ad uccidere il 38enne sia stato un arresto cardiaco fulminante, quindi non sarebbe l’incidente a provocarne la morte. Intanto dolore a Salerno per la scomparsa del noto commerciante di Pastena, sposato e padre di tre figli piccoli.