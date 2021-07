Riconoscendo il potere dello sport nel far progredire la società, 118 Stati membri delle Nazioni Unite (ONU) hanno chiesto a tutti gli Stati di includere lo sport e l’attività fisica nei loro piani di recupero post COVID-19 e di integrare lo sport e l’attività fisica nelle strategie nazionali per una sviluppo sostenibile.

In una dichiarazione congiunta sull’impatto del COVID-19 sullo sport, sull’attività fisica e sul benessere, nonché sui suoi effetti sullo sviluppo sociale, i firmatari hanno elogiato il prezioso contributo dello sport e dell’attività fisica nella promozione di molti settori importanti, quali: , sviluppo sostenibile, pace, cooperazione, solidarietà, equità, inclusione sociale e salute.

“In questo momento di difficoltà, nonostante le nostre tante priorità urgenti, lo sport e l’attività fisica rimangono essenziali per il nostro benessere. Beneficiano sia la nostra salute fisica che mentale e aiutano a mitigare lo stress e l’ansia”, afferma la dichiarazione.

I governi hanno elogiato gli sforzi intrapresi da tutte le parti interessate, come federazioni ed enti sportivi internazionali e nazionali, che hanno già iniziato a lavorare per riprogrammare, quando possibile, gli eventi sportivi.

“Siamo convinti che i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, così come tutti gli eventi posticipati, avranno, un posto davvero speciale nella storia dello sport. Saranno un simbolo dell’unità umana e della solidarietà all’indomani di questa pandemia. Elogiamo vivamente gli strenui sforzi compiuti dalle parti interessate in merito al rinvio”, ha proseguito la dichiarazione.

La Dichiarazione Congiunta è avviata dai Copresidenti del Gruppo degli Amici dello Sport per lo Sviluppo Sostenibile, Isabelle Picco e Alya Ahmed Saif Al-Thani, rispettivamente Rappresentanti Permanenti del Principato di Monaco e dello Stato del Qatar presso le Nazioni Unite.

Questo sostegno allo sport si aggiunge a quello ricevuto di recente dalla Commissione europea, che ha invitato gli Stati membri dell’Unione europea (UE) a utilizzare i fondi dell’UE per mitigare le conseguenze negative della pandemia di COVID-19 sul settore sportivo. Oltre a ciò, i ministri dello sport dei 27 Stati membri dell’UE hanno recentemente adottato conclusioni in cui hanno sottolineato l’importanza del ruolo dello sport per le società durante la crisi del COVID-19. Le conclusioni hanno sottolineato la necessità di sostenere il settore sportivo durante la fase di ripresa, chiedendo anche solidarietà tra il movimento sportivo.

“Il mondo post-coronavirus trarrà beneficio dallo sport”

Il presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato: “Il mondo post-coronavirus trarrà beneficio dallo sport. E siamo pronti a contribuire a plasmarlo, siamo pronti a rendere il mondo un posto migliore attraverso lo sport”, mentre invitava i governi del mondo a includere lo sport nei loro programmi di supporto post-coronavirus a causa del contributo essenziale che lo sport porta a società.

“Lo sport sta contribuendo alla ripresa dalla crisi e alla creazione di un mondo migliore dal punto di vista sanitario, sociale ed economico”, ha commentato il presidente Bach. “Lo sport crea posti di lavoro, genera attività commerciali, svolge un ruolo economico significativo in molti paesi, tutti elementi vitali mentre i paesi cercano di riaprire le loro economie”.

“Anche lo sport dà speranza e i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 posticipati saranno ancora di più un simbolo di universalità, solidarietà e resilienza”, ha affermato Bach.

Rimanere in salute insieme

Nel marzo 2020, il CIO ha lanciato una campagna digitale “#StayStrong, #StayActive, #StayHealthy” per promuovere l’importanza dell’attività fisica quando molti paesi in tutto il mondo hanno iniziato a imporre un blocco per prevenire e contenere l’infezione. La campagna ha mostrato atleti che hanno trovato un modo per rimanere attivi, inventando in modo creativo nuovi esercizi da fare a casa e condividendoli con i loro fan.