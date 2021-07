Schiamazzi nel condominio durante la notte, arrivano i carabinieri. L’intervento dei militari è provvidenziale: una donna residente nello stabile è colta da crisi epilettiche. È accaduto questa notte a Calitri. I carabinieri una volta giunti sul posto, mentre erano impegnati ad acquisire informazioni in merito all’accaduto, si sono imbattuti nella donna che ha iniziato ad accusare forti dolori al petto, accasciandosi al suolo in preda ad una crisi epilettica. I militari sono quindi subito intervenuti in suo aiuto. La signora presentava evidenti difficoltà nella respirazione e aveva il battito cardiaco molto debole.

I militari si sono accorti che il problema respiratorio era causato dal ripiegamento della lingua – tipico delle crisi epilettiche – che la stava soffocando, e hanno provveduto ad effettuare la prevista manovra di disostruzione, liberando le vie respiratorie. Grazie alle prime manovre salvavita praticate dai carabinieri fino all’arrivo dei sanitari del 118, hanno evitato una situazione che avrebbe avuto un ben più tragico epilogo.