Si avvicina l’evento più esclusivo dell’estate 2021, il Lobefalo’s Summer White Party, l’evento in total white che anche quest’anno si terrà presso la esclusiva cornice del Dubai Village di Camposano (NA). L’evento, targato Franco e Pasquale Lobefalo, si svolgerà l’11 luglio alle ore 21:00 e vedrà la partecipazione di noti personaggi del modo dello spettacolo, tra cui la conduttrice tv Francesca Cipriani, il pugile Clemente Russo, il gabbiano del trono Over Uomini & Donne Giorgio Manetti, il judoka Marco Maddaloni, l’attore Francesco Testi con la compagna Reda Lapaite, l’ex tronista Uomini & Donne Enzo Capo, il cantautore napoletano Gianluca Capozzi, la bellissima modella ungherese Eva Henger, la bellissima modella cubana e l’ex Madre Natura Cicelys Zelies e altri.

Oltre ai tanti personaggi famosi, numerosi i blogger del mondo dello showbiz e della moda. La conduzione, affidata al noto conduttore televisivo e speaker radiofonico di Radio Marte, Gaetano Gaudiero, sarà ripresa da mediaset e riportata in un nuovo programma estivo. La novità assoluta di quest’anno è l’istituzione della prima edizione “Donne in Carriera” per premiare le donne che si sono contraddistinte nel proprio lavoro, producendo un effetto culturale e simbolico significativo. Una serata all’insegna della musica dal vivo, un mix di emozioni tra splendide modelle, flash di moda e drink esplosivi. Un evento all’insegna della speranza per il futuro, un momento di promozione di un comparto fermo ormai da più di un anno e mezzo, per un ritorno all’ entusiasmo verso la vita.