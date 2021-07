Dolore nel Napoletano per la scomparsa di mamma in giovane età. Laxrime per Mariarca Napolitano, madre di tre figli, stroncata in pochi giorni da un’emorragia cerebrale. Il nome di Mariarca circolava da giorni sui social, in diverse richieste di preghiere per la sua giovane vita. Tanti, in queste ore, i massaggi per la giovane donna.

Ecco uno dei messaggi: “Dio mio nooooo, perché te la sei portata via. Perché lei doveva tornare dai suoi figli i suoi fratelli che avevano bisogno di lei una ragazza già sofferente dalla vita da piccola. Non meritava questo, doveva vivere. Non ci posso pensare che tristezza Mariarca Napolitano dai tanta forza ai tuoi fratelli e veglia sempre sui tuoi figli che tanto avevano bisogno di te. Una donna e mamma speciale, ora sei li vicino alla tua mamma che anche tu hai perso da piccola. Ricordo i tuoi pianti le tue sofferenze quando andavamo a scuola e ora sei con lei r.i.p amica”.