Su 108 tamponi analizzati, che hanno dato esito positivo e sottoposti a sequenziamento genomico, sono emerse 76 varianti Delta (il 70%), 20 Alfa (inglesi) e 12 Gamma (brasiliane). I comuni a maggiore incidenza sono Pozzuoli, Marano, Giugliano, Quarto, Mugnano, Calvizzano, Melito, Villaricca, Giugliano, Arzano, Acerra, Afragola, Casoria e Casalnuovo.

La variante Delta, purtroppo, sta facendo risalire sta facendo risalire la curva epidemiologica in maniera preoccupante in Italia e a contagiarsi sono soprattutto i giovani. Per fortuna l’ospedalizzazione resta bassa.