Danni al campo sportivo Paudice a San Giorgio a Cremano. Ieri notte, sconosciuti si sono prima introdotti senza alcuna autorizzazione nella struttura comunale poi hanno fatto esplodere fuochi d’artificio oltre le 00.24, suscitando proteste dei residenti in zona. L’episodio è denunciato alla Polizia del locale commissariato. Nei giorni scorsi il San Giorgio Calcio 1926 ha raggiunto la promozione in serie D. ”Sono consapevole che la conquista della serie D da parte della nostra squadra calcistica e’ un grande risultato e l’Amministrazione Comunale sosterra’ sempre la pratica sportiva sul nostro territorio” fa sapere il primo cittadino ”Siamo felici dell’impresa dei nostri atleti, ma deploriamo gli pseudo festeggiamenti effettuati in un clima di complessiva illegalita’, con accesso non autorizzato nella struttura”.

Il sindaco

Il sindaco annuncia inoltre di aver preso ”tutte le contromisure necessarie affinche’ quella di ieri sia la prima e l’ultima volta che la citta’ ècostretta, impotente, a subire le conseguenze negative di un’azione cosi’ scriteriata” e conclude ”Sara’ la magistratura ad individuare eventuali responsabilita’ di singoli: noi, da parte nostra, daremo tutto il supporto necessario all’autorita’ giudiziaria. Lo sport e’ fondamentale per una comunita’ ed e’ indissolubilmente legato al rispetto delle regole. Lo sport e’ crescita per i giovani della nostra citta’ e dobbiamo dare sempre il miglior esempio perche’ crescano nella consapevolezza che il rispetto delle regole crea una comunita’ piu’ giusta”.