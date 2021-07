Ancora una trageda del Covid in Campania. Succede a Mondragone, nel Casertano. A perdere la vita Emilio Ruta, appena 44 anni e di professione autista. L’uomo lascia moglie e due figli. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi in queste ore sui social. Emilio Ruta era ricoverato all’Ospedale “Cotugno” di Napoli dopo essere risultato positivo al Covid. Il decesso è avvenuto nella notte. Non ci sono al momento certezze se avesse effettuato o meno il vaccino.

L’ultimo saluto ci sarà lunedì mattina, quando la salma raggiungerà il cimitero di Mondragone. Per lui, come da disposizioni Covid, purtroppo nessuna Santa Messa in chiesa ma solo una funzione con benedizione.