Si sono purtroppo aggravate le condizioni del bambino di 4 anni investito ieri a Scafati dopo un incidente tra due scooter. Il piccolo stava attraversando con lo zio ed il fratello di 9 anni. Era ricoverato all’Umberto I di Nocera Inferiore, poi il trasferimento al Santobono di Napoli nel reparto di rianimazione. I feriti totali sono cinque, ma solo il piccolo di quattro anni rischia la vita. Anche lo zio e l’altro bimbo sono ricoverati ma le loro condizioni non preoccupano. I fatti a Scafati ieri sera in via Oberdan dove si sono scontrati i due mezzi.

Tra i feriti anche i due conducenti degli scooter che sono rimasti coinvolti nel sinistro. Un impatto molto violento che ha causato lesioni importanti anche ai centauri.