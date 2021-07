Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi di Cava Sari aiutati dal Nucleo di Tutela Ambientale di Terzigno e dai Carabinieri Forestali. Sul posto anche i carabinieri di Terzigno. Fiamme, dunque, in pieno Parco Nazionale del Vesuvio nel territorio di Terzigno. Da valutare la natura del rogo che è alimentato dal vento presente in zona. In azione anche anche una pattuglia dell’Esercito italiano operazione Strade Sicure.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto, ed al momento la situazione è rientrata sotto controllo. Più tardi sul lungo anche la Sma Campania. Tanto impegno, dunque, per evitare che l’incendio possa propagarsi ulteriormente.