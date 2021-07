L’incendio di alcune sterpaglie sta causando forti disagi alla circolazione dei treni della Circumvesuviana tra Torre del Greco e Torre Annunziata, nel Napoletano. Ad annunciarlo è l’Ente autonomo Volturno che fa sapere come a «causa dell’incendio» il tratto ferroviario che insiste lungo le linee Napoli-Sorrento e Napoli-Poggiomarino «è momentaneamente interrotto». Sul posto sono in azione i vigili del fuoco.

Appena una decina di giorni fa altra interruzione sempre per incendio di sterpaglie, ma in quel caso sulla linea diretta a Sarno. Mentre durante l’ultimo temporale la circolazione si fermò a Scafati per l’ormai solito allagamento.