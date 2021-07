Il potere dello sport come strumento di trasformazione è particolarmente importante per le persone con disabilità: ha la capacità di trascendere le barriere linguistiche, culturali e sociali attraverso strategie di inclusione e adattamento. I suoi benefici in termini di sviluppo fisico, sociale ed economico ne fanno uno strumento ideale per favorire il benessere di queste persone.

Le persone con disabilità spesso affrontano barriere sociali. La disabilità evoca percezioni negative e discriminazioni in molte società. Lo sport cambia le persone con disabilità in modo altrettanto profondo, consentendo loro di realizzare il loro pieno potenziale e sostenere i cambiamenti nella società.

Lo sport insegna che la disabilità non deve essere vista come un limite . Questa visione è diventata sempre più globale e ha portato alla creazione di importanti progetti e organizzazioni per consentire ad ogni atleta, anche con disabilità, di raggiungere l’eccellenza sportiva e ispirare ed emozionare il mondo.

Un ruolo fondamentale è svolto dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) che è l’organo di governo mondiale del Movimento Paralimpico, fondato il 22 settembre 1989. Il suo scopo è organizzare i Giochi Paralimpici estivi e invernali e agire come Federazione Internazionale per dieci sport , supervisionando e coordinando Campionati Mondiali e altre competizioni. Ha lo scopo di sviluppare opportunità sportive per tutte le persone con disabilità, dal principiante all’élite.

I valori paralimpici si basano su quattro principi che possono essere suddivisi in:

Coraggio : gli atleti Para attraverso le loro prestazioni mostrano al mondo cosa si può ottenere quando si mette alla prova il proprio corpo fino ai suoi limiti assoluti.

: gli atleti Para attraverso le loro prestazioni mostrano al mondo cosa si può ottenere quando si mette alla prova il proprio corpo fino ai suoi limiti assoluti. Determinazione : gli atleti Para hanno una forza di carattere unica che combina forza mentale, capacità fisica e un’agilità eccezionale per produrre prestazioni sportive che ridefiniscono regolarmente i confini delle possibilità.

: gli atleti Para hanno una forza di carattere unica che combina forza mentale, capacità fisica e un’agilità eccezionale per produrre prestazioni sportive che ridefiniscono regolarmente i confini delle possibilità. Ispirazione : come modelli di ruolo, gli atleti Para massimizzano le loro capacità, consentendo così ad altri di partecipare allo sport.

: come modelli di ruolo, gli atleti Para massimizzano le loro capacità, consentendo così ad altri di partecipare allo sport. Uguaglianza : attraverso lo sport gli atleti paralitici sfidano gli stereotipi e trasformano gli atteggiamenti, contribuendo ad aumentare l’inclusione abbattendo le barriere sociali e la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Lo sport diventa fonte di ispirazione attraverso le storie di atleti che hanno dimostrato che non c’è limite che non possa essere superato.