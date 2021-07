Il Dr. Giuseppe De Donno ha deciso di lasciare questo mondo

L’ex pneumologo dell’Ospedale di Mantova, il Dr. Giuseppe De Donno, non ha retto alla pressione ed ha deciso di mettere fine alla propria vita: la notizia è arrivata ieri da Red Ronnie in una diretta Facebook da lui girata.

Red Ronnie aveva avuto l’onore di conoscere l’eroe che ha salvato 58 vite su 58 di malati terminali con il plasma iperimmune (terapia meglio nota come ‘plasmaferesi’) dei donatori guariti dal Covid-19, ed è apparso decisamente addolorato per l’accaduto.

Red Ronnie l’aveva conosciuto grazie ad Enrico Ruggeri e Gianluca Pecchini della Nazionale Cantanti ed aveva avuto la fortuna di “ospitarlo” al Barone Rosso Solo Flight.

Red Ronnie ha salutato cosi l’ex pneumologo dell’Ospedale di Mantova, tornato a fare il medico di base dopo estenuanti critiche a lui destinate.

Il Dr. Giuseppe De Donno, che ha salvato tante vite, a quanto pare non avrebbe più retto la pressione, decidendo di prendere una corda e di andarsene.

In un mondo dove il business conta più dell’essere umano, le strategie di potere sono disposte a sacrificare vite. L’apparire e la fama non possono essere oscurate da un medico di campagna, la presunzione di alcuni che sui social avevano deriso lui e la sua intuizione geniale con cui salvare vite umane perché il suo curriculum non era di prestigio era diventata pressante. Il suo successo di trincea nel suo ospedale di provincia, cominciava a rappresentare un problema.

Per l’Italia, non per il mondo, visto che aveva ricevuto offerte di lavoro o di consulenza da tantissimi paesi compresi gli Stati Uniti.

Il medico pugliese, di Maglie, che lavorava nell’ospedale di Mantova cominciava a farsi conoscere. Dopo che si era sparsa la notizia del suo successo, il dr De Donno, era stato invitato immediatamente ad intervenire in diversi programmi. Poi, improvvisamente era sparito dai radar, le sue affermazioni circa la sua cura davano fastidio. Lui stesso aveva deciso di entrare in silenzio stampa, visto come era stato trattato in alcuni programmi televisivi.

Un dolore enorme, che lascia un grandissimo senso di vuoto e di tristezza in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di essere salvati da lui.