“Ore 18.00 il 118 del Chiatamone è allertato per Bambino annegato su lungomare Caracciolo, in una manciata di secondi l’equipaggio è sul posto e trova un bimbo di quattro anni sul bagnasciuga esanime e pallido. Non respira, Iniziano immediatamente le manovre salvavita che continuano in ambulanza nel tragitto disperato verso il Santobono di Napoli.

L’autista soccorritore riesce ad essere nel pronto soccorso dopo 7 minuti, un fulmine. Il bambino esce dall’ambulanza con respiro spontaneo e battito, ed è trasferito d’urgenza in rianimazione dove è intubato, ma è vivo”. A raccontarlo Nessuno Tocchi Ippocrate che spiega come il presidio del Chiatamone sarà a breve depotenziato.