«È preoccupante quanto avviene sulle strade di Scampia dove un manipolo di centauri, guidati dal figlio di un potente boss (attualmente detenuto al 41 bis) del clan degli Scissionisti di Secondigliano, sfreccia a tutta velocità sulla via pubblica. Le performance, immortalate da video, fanno incetta di like e di condivisioni. Sono episodi allarmanti e da stigmatizzare perché trasmettono esempi sbagliati». Lo scrive sulla sua pagina Facebook, Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.

«Il consenso, soprattutto dei più giovani, verso questo tipo di atteggiamenti pone la questione della necessità di mettere al centro l’educazione alla legalità, il cui presidio di prossimità è rappresentato dalla scuola. Purtroppo, come testimoniato anche dai risultati Invalsi, le chiusure indiscriminate degli istituti didattici in Campania, volute dalla Regione nei mesi scorsi, hanno contribuito ad allontanare i ragazzi dai valori sani e di crescita, esponendoli al richiamo della criminalità. Occorre invece togliere l’acqua agli ambienti in cui cresce e prospera l’illegalità, con strumenti di integrazione sociale ed economica che partano dalle periferie e che accompagnino gli interventi di ripristino al rispetto delle regole del vivere civile. Quello che faremo con la nuova amministrazione di centrodestra guidata da Catello Maresca».