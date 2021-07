Se non gli avesse dato i soldi lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. A Casamicciola Terme i carabinieri hanno arrestato per estorsione una 17enne di origini rumene incensurata, la vittima è un 50enne dell’isola. La scorsa settimana i 2 hanno avuto un rapporto sessuale. Dopodichè lei ha iniziato a minacciarlo telefonicamente. Se non le avesse dato mille euro avrebbe simulato di aver subito una violenza sessuale e lo avrebbe denunciato rovinandogli la vita.

L’uomo – un 50enne – ha ceduto al ricatto e le ha consegnato i soldi credendo così di aver “calmato” la 17enne ma non è andata così. Ieri sera la seconda richiesta estorsiva che ha spinto l’uomo a chiedere aiuto ai carabinieri.

La ragazza voleva altri 550 euro e l’uomo – su input dei carabinieri – ha acconsentito alla richiesta con la promessa di fornirle il denaro quella notte stessa. I militari hanno così organizzato un servizio ad hoc e sono intervenuti mentre la vittima cedeva i soldi alla 17enne. Bloccata, è stata arrestata. La ragazza è stata tradotta al carcere minorile di Nisida.