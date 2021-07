“Maradona ha il desiderio di restituire alla città parte dell’immenso amore che i Napoletani hanno riservato a Lui e al Fratello e per questo ha deciso di candidarsi al consiglio comunale. La notizia era già trapelata sui media e dunque ho deciso di uscire allo scoperto confermando la volontà di candidatura di Ugo Maradona, il fratello dell’indimenticato Diego, a capolista della lista Napoli Capitale alle prossime elezioni comunali”. Così afferma in una nota Enzo Rivellini, presidente di Napoli Capitale.

Hugo “sarà felice di occuparsi di giovani, ragazzi e bambini fragili che vivono condizioni di disagio sociale ed educativo per poter garantire loro quei parametri essenziali di cui tutti hanno diritto. È il suo desiderio è di creare le condizioni per vedere gli ‘scugnizzi napoletani’ felici su un campo di calcio o di gioco, sottraendoli alla strada e alla malavita. Maradona ‘scende in campo’ con la ‘squadra’ di Napoli Capitale – continua Rivellini – perché Napoli Capitale è affine, dal simbolo fino alle nostre ‘mission’ (la difesa dei più deboli, il profondo convincimento sociale) alle sue idee”. Rivellini poi annuncia: “Martedi 3 agosto 2021 alle ore 11 al Gazebo davanti alla Curva B dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ ci sarà una conferenza stampa per ufficializzare la sua candidatura con la presenza dello stesso Hugo Maradona, di Catello Maresca e del sottoscritto.

Sono invitati tutti coloro che amano Napoli e ‘il Napoli’ e naturalmente i tifosi e i club che mai dimenticheranno Maradona. Nell’occasione presenteremo i punti programmatici del suo piano per Napoli”.