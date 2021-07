“In Italia abbiamo quelli che non si convinceranno mai sui vaccini. Ho sentito questi tizi che hanno fatto le manifestazioni a cominciare da quello di Milano. Parlano di liberta’, ma che c’entra? Allora le cintura di sicurezza obbligatorie? Il casco per tutelare la salute? C’e’ un principio di responsabilita’ senza cui una comunita’ non puo’ reggere”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della Festa dell’Unita’ a Napoli, riferendosi alle manifestazioni contro il Green Pass di questi giorni. “C’e’ stato un disastro comunicativo – ha detto De Luca – ma tra il ministro e il commissario. Abbiamo rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, ad esempio sulla vicenda Astrazeneca”.

“Vediamo se finisce tra quattro anni il mio mandato in Regione. In Veneto c’e’ una normativa nuova, si andra’ anche oltre, accompagneremo ancora per un lungo periodo Gaetano Manfredi nel suo lavoro”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento alla Festa dell’Unita’ a Napoli. De Luca si e’ riferito anche a una nuova legge del Veneto approvata dalla maggioranza di Zaia che toglie il limite a due mandati. De Luca ha poi sottolineato che “saremo al fianco del Comune di Napoli per dare una mano. La Regione ha gia’ dato al Comune tre miliardi in questi anni ma tante cose sono rimaste ferme, penso alla Galleria Vittoria; altrove ci sarebbe stata una rivolta dopo tanto tempo di chiusura ma a Napoli bisogna ricostruire anche una cittadinanza attiva”.