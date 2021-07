Il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli denuncia un pestaggio avvenuto a Napoli in zona piazza Garibaldi ai danni di un ragazzo. «Ci hanno segnalato – sottolinea – l’ennesimo video di violenze. Questa volta da via Giuseppe Pica, stradina nei pressi di piazza Garibaldi. Dalle immagini inviateci da un cittadino, si notano due persone scagliarsi contro la vittima con una violenza inaudita, sferrando calci e pugni senza alcun ritegno. Mentre un terzo uomo li guarda inerme. Abbiamo inviato il video alle autorità affinché vengano identificati gli aggressori e si ricostruisca la dinamica dei fatti». CLICCA QUI PER IL VIDEO

«Stando a quanto riferito dai residenti, purtroppo in quell’area episodi del genere sono all’ordine del giorno. E quella – prosegue – non è l’unica zona dove accadono certe cose. Assistiamo da mesi ad un’escalation di violenza in continuo crescendo. Ci si ammazza di botte per strada, come se nulla fosse. Non ci sono più freni. Occorre intervenire o saremo costretti a vivere fra le mattanze».