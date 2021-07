Un gruppo criminale responsabile di numerosi furti all’interno di abitazioni sgominato nel Salernitano. I Carabinieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Nocera Inferiore su richiesta della Procura nocerina nei confronti di 6 persone, 3 destinatarie della misura della custodia cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari e due destinatarie del divieto di dimora in provincia di Salerno. Le indagini svolte dai Carabinieri di Mercato San Severino hanno fatto luce sull’esistenza del gruppo criminale autore dei furti in abitazioni, particolarmente spregiudicato al punto di aver compiuto un furto mentre i proprietari dell’abitazione erano impegnati per il funerale di un loro familiare.

Il gruppo, secondo quanto emerso dalle indagini, disponeva di ricettatori di riferimento, collegati ad attività commerciali, ai quali era consegnato l’oro rubato e anche una pistola di grosso calibro sottratta nel comune di Montoro, in provincia di Avellino. Gli indagati sono inoltre accusati di molteplici episodi estorsivi durante i quali non esitavano a picchiare in pubblico le vittime. Gli stessi devono anche rispondere del reato di usura, con tassi applicati che raggiungevano anche il 400% sulla somma di denaro prestata. In alcuni casi le vittime, per paura di ritorsioni, non hanno denunciato i propri aguzzini rinunciando ad ogni tipo di collaborazione.