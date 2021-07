Furti a San Gennaro Vesuviano, colpita l’abitazione imprenditore Pierpaolo Manzi, di recente vincitore del Premio BigHackathon nell’oncologia con la sua Apa “Welp”. Proprio l’imprenditore racconta cosa è accaduto: “Ieri abbiamo subito furto in casa intorno alle 23. Sono spariti gioielli e documenti importanti. Colpiti due appartamenti nella casa formata da 4 piani. Di valore in uno rubati gioielli e soldi e in un altro documenti importanti contenenti business plan e carte dell’azienda”. Ad accorgersene proprio Pierpaolo Manzi rientrato in abitazione a San Gennaro Vesuviano poco dopo la mezzanotte, dove al secondo piano ha trovato il disastro e l’amara sorpresa.

L’intero appartamento è a soqquadro nemmeno il bagno risparmiato. Tutto in disordine. Cassetti buttati alla rinfusa, libreria smontata, letto sfatto, cuscini tagliati, quadri buttati a terra. Nell’appartamento all’ultimo piano dove erano presente in quel momento familiari e animale domestico sono invece spariti gioielli, portafogli e carte di credito prontamente bloccate. I carabinieri sono naturalmente giunti sul posto. Sotto osservazione le telecamere dell’abitazione con la speranza che abbiano catturato elementi utili alle indagini.