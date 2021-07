Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di un furto in un negozio di abbigliamento. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati dalla titolare la quale ha raccontato che, poco prima, era scattato l’allarme antitaccheggio dei varchi di uscita del negozio al passaggio di tre donne bloccate da un addetto alla vigilanza; inoltre, gli operatori hanno accertato che, poco prima, le tre avevano asportato diversi capi di abbigliamento, del valore di 175 euro, ai quali erano già rimossi le placche antitaccheggio.

Tre georgiane tra i 23 e i 48 anni sono denunciate per furto aggravato e soggiorno irregolare sul territorio nazionale; infine, la refurtiva è restituita alla titolare del negozio.