Un’esplosione in un’ala del commissariato di polizia a via De Gasperi a Castellammare di Stabia (Napoli). Al momento non risultano feriti e sono in corso di accertamento le cause dell’esplosione. Pare che sia stato un corto circuito a provocare la deflagrazione di un vecchio elettrodomestico o di una caldaia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. . Nessun ferito al momento ma danni di una certa entita’. Sul posto i pompieri per accertamenti sulla staticita’, oltre alla Scientifica per i rilievi.

L’esplosione nel Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia non ha provocato feriti. Lo si apprende da fonti della Questura. Sono all’opera i soccorritori e i vigili del fuoco e le forze dell’ordine lavorano per accertare le cause della deflagrazione, che sarebbe avvenuta al primo piano della palazzina che ospita la sede del Commissariato. Nell’area sono presenti ambulanze e altri mezzi di soccorso, carabinieri, polizia municipale, oltre ad unita’ della Protezione civile e agli stessi poliziotti. Sono presenti inoltre tecnici della compagnia del gas.