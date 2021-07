La polizia ha denunciato un 50enne per aver adescato tre bambine, due di 12 e una di 9 anni, in spiaggia a Formia (Latina). Prima di condurlo in commissariato, gli agenti hanno salvato l’uomo da una folla di bagnanti che era pronta a linciarlo. Dopo aver conquistato la fiducia delle minori, il 50enne ha invitato la più piccola a seguirlo al suo ombrellone, facendola distendere accanto a lui e accarezzandola. Da lì è scattato l’allarme dei genitori. L’uomo si era già reso protagonista in passato di episodi simili. Originario di Sessa Aurunca (Caserta), fino al 2024 non potrà mettere di nuovo piede a Formia per decisione del questore di Latina.