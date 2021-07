Ha dato fuoco alla sua abitazione e poi ha aggredito i poliziotti intervenuti. Un 70 enne di Napoli, già denunciato in passato, ha appiccato il fuoco in un appartamento all’interno di un edificio in piazza Francesco Coppola, al Rione Luzzatti. Una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale, è intervenuta sul posto dopo che era stato segnalato il fumo proveniente dall’appartamento, insieme ai vigili del fuoco.

L’uomo ha dato in escandescenze minacciando i poliziotti ed aggredendoli con un coltello a serramanico ed un’asta in acciaio fino a quando, è stato bloccato. Il 70 enne è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.