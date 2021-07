Cluster Covid dopo un matrimonio in provincia di Benevento nel Sannio. I contagi per ora sono sette tra San Nicola Manfredi e Sant’Angelo a Cupolo, tra cui un neonato di pochi mesi ricoverato al Santobono di Napoli. La festa di matrimonio è avvenuta nella frazione di Bagnara ma la situazione al momento sembra essere sotto controllo. Tra i positivi ci sono quindi due persone di San Nicola Manfredi tra cui un 28enne non vaccinato e un giovane arrivato dalla Svizzera, e tre di Sant’Angelo a Cupolo.

Lo stesso sindaco di San Nicola Manfredi, Ferdinando Errico ha commentato: “Al momento nel nostro comune abbiamo un caso nella frazione di Pagliara e tre a Monterocchetta, ma due di questi, pur abitando nel nostro territorio, sono residenti a Sant’Angelo a Cupolo. Ovviamente, l’Asl ha provveduto a effettuare i tracciamenti necessari per isolare ulteriori contagiati, per isolare i contatti dei positivi e per valutare, attraverso il sequenziamento, affidato all’Istituto zooprofilattico di Napoli, se siamo di fronte alla temuta variane Delta. Per un’eventuale diffusione dei contagi, tra una settimana conosceremo i danni complessivi provocati da questa festa”.