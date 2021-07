Sono 35 i ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, in quarantena dopo aver partecipato a una festa a Licola per un compleanno: nel party uno di loro è risultato positivo. L’Asl Napoli 2 si è attivata immediatamente per il tracciamento. Un caso simile a Roma nella settimana scorsa, e dopo il primo positivo sono poi saliti a quasi trenta.

Intanto due turisti stranieri sono risultati positivi al test rapido e sono immediatamente isolati e tracciati tutti i loro contatti per consentire, si legge in una nota dell’Asl Napoli 1. Il Comune di Capri ha collaborato con l’Asl per assicurare tutte le iniziative utili all’applicazione del protocollo previsto in questi casi.