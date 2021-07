Gli agenti della Polizia Municipale hanno denunciato a Scafati un cittadino di nazionalità marocchina, residente a Sarno. Sorpreso alla guida di un’auto, senza carta d’identità, senza patente e senza documenti relativi al veicolo. Risultava intestatario di 148 veicoli. È anche denunciato un uomo di nazionalità bulgara. Insieme a tre connazionali, a bordo di auto con targa straniera, ha esibito una patente di guida falsa.

Fermato in via Manzoni, nei pressi dello svincolo della Strada statale 268. “La priorità è la sicurezza – ha detto il sindaco Cristoforo Salvati – Abbiamo chiesto al comandante Dionisio di proseguire in tale direzione, per far sì che i cittadini scafatesi avvertano la presenza dello Stato sul territorio. Ai nostri agenti va tutto il nostro sostegno e la nostra stima per l’impegno e il lavoro svolto fino ad oggi”.