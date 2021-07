“L’italiana Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia apertura di Tokyo. La nostra pallavolista è scoppiata in lacrime quando ha ricevuto la bella notizia: le lacrime di una italiana, figlia di genitori nigeriani, che sa di aver raggiunto un traguardo importante per una campionessa come lei”. A dirlo il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che poi passa a parlare di un ottavianese doc.

“Faccio il tifo per lei. E faccio il tifo per Dr. Felice Picariello, terapista clinico e ricercatore italiano, professionista ottavianese che va alle Olimpiadi con la squadra di scherma. Lo sport è fair play, è condivisione di valori, è saper stare insieme al di là di ogni divisione sociale e politica. Nel nome dello sport, forza Paola, forza Felice”.