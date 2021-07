Tre componenti di uno stesso nucleo familiare di Torre del Greco, i due anziani genitori e la loro figlia di 58 anni, sono morti nell’arco di soli otto giorni stroncati dal Covid-19. La notizia è confermata dal direttore sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud,Gaetano D’Onofrio, che sottolinea: «Non erano vaccinati in quanto – vado a memoria ma ritengo di ricordare bene – non avevano proprio chiesto di essere vaccinati». I tre erano residenti, nella zona periferica della città, ed erano ricoverati al Covid hospital di Boscotrecase.

I fatti

Da quanto si apprende, la sequenza si è aperta l’8 luglio scorso quando la più giovane tra loro, la figlia di 58 anni, è stata vinta dal coronavirus. Poche ore dopo è deceduto l’anziano padre, 89 anni. Il 16 luglio ha smesso di vivere la consorte di quest’ultimo, di quattro anni più giovane. È drammatica inoltre la circostanza che un altro figlio della coppia sia a sua volta ricoverato, sempre per Covid, al Cotugno di Napoli e al momento pare non abbia ancora saputo della tragedia.

Stando a ciò che trapela, gli anziani avevano deciso di non iscriversi alla piattaforma vaccinale per timori legati alla loro salute, pur se non in presenza di patologie gravi. «Inutile girarci intorno – prosegue D’Onofrio – la gente che non si vaccina rischia sulla propria pelle, anche se in molti continuano a non voler capire. L’Inghilterra è un esempio lampante: pur in presenza di più di 50.000 casi al giorno, ad arrivare in ospedale sono solo i non vaccinati».